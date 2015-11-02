Євросоюз виділить Йорданії гроші на утримання мігрантів

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". Про виділення фінансування повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Крістос Стіліанідес, який в даний час знаходиться з візитом у Йорданії та Лівані.

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"Прийдешня зима принесе додаткові труднощі для найбільш вразливих сирійських біженців в Йорданії, тому ми нарощуємо нашу гуманітарну допомогу", - зазначив він.

"Фінансування допоможе покрити основні потреби біженців і приймаючих громад, таких як охорона здоров'я, чиста вода, оренда приміщення та освіта", - сказав єврокомісар.

Крім цього, Афганістан підписав Женевську конвенцію, і, тим самим, зобов'язався приймати назад своїх громадян, яких депортують з Німеччини, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Афганці в даний час - другі за кількістю після сирійців серед шукачів притулку в Європі.

За словами співробітника прес-служби президента Афганістану Зафара Хашемі, Афганістан підписав Женевську конвенцію і тому зобов'язаний прийняти своїх громадян, чиї клопотання про надання притулку були відхилені. Президент Ашраф Гані і канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно обговорювали це питання, уточнив Зафар Хашемі.

Раніше афганський міністр у справах біженців і репатріації Хусейн Алем Балх несхвально поставився до рішення Німеччини депортувати афганців. За даними міністерства, в цьому році 120 тис. афганців покинули країну.