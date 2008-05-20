Попередження про новий землетрус викликало паніку в Китаї

Десятки тисяч жителів міста Ченгду провінції Сичуань у Китаї висипали на вулиці близько півночі у понеділок після переданого по телебаченню попередження про можливість повторення руйнівного землетрусу тижневої давності, передає Газета.руз посиланням на Reuters.

Декількома годинами пізніше землетрус магнітудою 5,0 викликав бряжчання віконних шиб у Ченгду, а також ще сильніше пошкодив і без того зруйновані дороги в провінції, звівши нанівець всі спроби їх відновити.

Тепер власті намагаються заспокоїти населення, оскільки цей інцидент укупі з прогнозами сильного дощу і недавніми повторними підземними поштовхами дуже ускладнює дії армії, уряду і волонтерів, що намагаються забезпечити харчування і дах над головою для мільйонів тих, хто його втратив.

У вівторок телебачення випускає серію інтерв`ю з сейсмологами, які повинні пояснити населенню ситуацію і попередити паніку.