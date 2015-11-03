Stratfor вважає найбільш імовірною версією катастрофи A321 вибух на борту

Свою доповідь, присвячену аналізу можливих причин авіакатастрофи Airbus A321 над Сінаєм 31 жовтня американська приватна розвідувально-аналітична компанія Stratfor оприлюднила в понеділок увечері, передає РБК.

«Хоча ми не можемо повністю виключити ймовірність поломки літака, таке пояснення було б незвичайним, враховуючи обставини катастрофи», — стверджують автори доповіді. Більшість авіакатастроф, які відбуваються з причини відмови обладнання літака, трапляються під час зльоту і посадки, коли посилюється механічне навантаження на борт, пояснюють вони. «Літак рідко ламається під час польоту на висоті», — відзначають експерти.

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У разі відмови обладнання пілоти лайнера швидше за все були б в змозі маневрувати, і до дотику із землею літак долетів би без яких-небудь катастрофічних наслідків, вважають експерти.

Крім того, аналітики вважають малоймовірною версію, згідно з якою літак був збитий бойовиками «Ісламської держави» з Синайського півострова.

«Хоча бойовикам в цьому районі вдалося використати ПЗРК для того, щоб збити єгипетський вертоліт і обстріляти ракетами ізраїльський літак, рейс 9268 був поза діапазоном зброї», — йдеться в доповіді. Крім того, наголошується в документі, згідно з першими результатами розшифровки самописців, літак не був вражений зовнішнім об'єктом із землі.

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«З огляду на сумнівність альтернативних сценаріїв, здається, що найбільш вірогідним поясненням падіння літака є наявність вибухового пристрою на борту», — підсумовують автори доповіді. На їхню думку, вибуховий пристрій пронесли в ручній поклажі.

«Рейс 9268 стартував в аеропорту Шарм-ель-Шейха, рівень безпеки в якому, як відомо, зовсім невисокий», — зазначають автори доповіді, нагадуючи, що співробітники безпеки цього аеропорту «часто брали хабарі за те, щоб пасажири проходили контроль минаючи процедури огляду.

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Певні авіаперевізники, особливо європейські та американські компанії, вимагають додаткових перевірок у зв'язку з посиленою загрозою цивільній авіації, проте російські авіакомпанії як правило не запитують додаткові процедури огляду, відзначають експерти.

Stratfor пропонує не відкидати версію проносу вибухового пристрою на борт як найбільш ймовірну, незважаючи на те, що за даними CNN, залишки вибухонебезпечних матеріалів до цих пір не були виявлені на уламках лайнера. Виявлення розсіяних залишків на інших частинах лайнера досі не виключено, говориться в огляді.