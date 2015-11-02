Український туристичний автобус злетів з автобану під Віднем: як мінімум 10 постраждалих (фото)

11:38, 02 листопада 2015
Суспільство
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Біля Відня автобус з українськими номерами з'їхав з автобану і влетів у огорожу.

Автобус влетел в ограждение / monatsrevue/ Thomas Lenger

Про це у Twitter написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Автобус з українськими номерами злетів вночі з автобану поруч з Віднем.14 пасажирів. 10 постраждалих. Консул з'ясовує деталі", - написав він.

monatsrevue/ Thomas Lenger

Тим часом, за данимипрес-секретаряЧервоногоХрестаДаніелиАнгеттер, дві людиниотрималисерйозніпоранення, адев'ятьнезначні. Однакусіх їх госпіталізували - у лікарніВідня, МедлінгаіБадена, повідомилоnoe.orf.at.

monatsrevue/ Thomas Lenger

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