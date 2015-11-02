Український туристичний автобус злетів з автобану під Віднем: як мінімум 10 постраждалих (фото)

Про це у Twitter написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Автобус з українськими номерами злетів вночі з автобану поруч з Віднем.14 пасажирів. 10 постраждалих. Консул з'ясовує деталі", - написав він.

Тим часом, за данимипрес-секретаряЧервоногоХрестаДаніелиАнгеттер, дві людиниотрималисерйозніпоранення, адев'ять – незначні. Однакусіх їх госпіталізували - у лікарніВідня, МедлінгаіБадена, повідомилоnoe.orf.at.