У Сирії клітки з полоненими використовують як живий щит - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в правозахисній організації Human Rights Watch.

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"Ніщо не може виправдати поміщення людей в клітини і навмисне розміщення на лінії вогню, навіть якщо це робиться для того, щоб уникнути атак урядової армії", - сказав Надім Хаурі з Human Rights Watch.

Як повідомили в опозиційному виданні Shaam News, відео, на якому вантажівки перевозять клітки, з'явилося в соцмережах.

"Повстанці вже доставили сто кліток, по 7-8 людей у кожній, (а планують, щоб їх кількість зросла до тисячі), у різні частини міста Дума, в тому числі, в громадські місця і на ринки, які сили Асада атакували спільно з російськими бомбардувальниками", - йдеться в повідомленні опозиційного видання.

Зазначається, що до цієї техніки вирішили вдатися після масованого бомбардування ринку в Думі, коли загинули десятки, а були поранені сотні людей.

В організації по спостереженню за станом прав людини у Сирії підкреслюють, що армія Асада використовувала ту ж тактику кілька тижнів тому. В сирійському уряді на клітки з людьми ніяк не відреагували.