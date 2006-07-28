У Китаї прогриміли два вибухи на хімічних заводах

Сьогодні у східному Китаї з різницею в одну годину сталися два вибухи на хімічних заводах.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на інформаційний сайт sina.com, у п`ятницю вранці відбувся вибух на хімічному заводі в повіті Шеян (Sheyang) східнокитайскої провінції Цзянсу (Jiangsu). Вже відомо про трьох загиблих і 12 постраждалих.

Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під завалами залишаються люди.

Інший вибух стався годиною раніше на хімічному заводі в Шанхаї. Після вибуху виникла пожежа, яку загасили лише до середини дня. Чотири люди отримали серйозні травми.

У коротких повідомленнях державних інформаційних агентств не йдеться про те, яку продукцію випускали заводи, і чи було завдано екологічного збитку.