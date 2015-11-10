Картину Модільяні продали в Нью-Йорку за $170 мільйонів

Про це повідомляє ТАСС.

Оціночна вартість полотна, робота над яким була закінчена майстром в 1918 році, становила $100 млн, його виставляли на продаж з торгів вперше.

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Раніше представники Сhristie's заявляли, що досі роботи Модільяні не продавали більш ніж за $71 млн.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні в британському Уїлтширі фотографія айсберга, який, імовірно, став причиною загибелі "Титаніка", пішла з молотка за 21 тисячу фунтів стерлінгів (32,3 тисячі доларів)