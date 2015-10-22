Путін вважає, що своїм рішенням будувати ПРО в Європі США "обдурили" весь світ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

Він заявив, що під приводом загрози з боку Ірану зруйнована фундаментальна основа сучасної міжнародної безпеки – договір про обмеження протиракетної оборони.

«США в односторонньому порядку з нього вийшли. Сьогодні іранська ядерна проблема розв’язана, ніякої загрози з боку Ірану не було, як ми говорили, і немає. Причина, яка начебто спонукала наших американських партнерів будувати систему протиракетної оборони, зникла», - сказав Путін.

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«Ми вправі були б очікувати, що і робота над розвитком ПРО США припиниться. А що насправді? Нічого подібного не відбувається, навпаки, все продовжується. Днями проведено перші випробування ПРО США в Європі. Що це означає? Це означає, що ми, коли сперечалися з нашими американськими партнерами, були праві. Нас, та й весь світ, намагалися вкотре ввести в оману, а сказати зовсім простіше - обманювали», - заявив Путін.

На його думку, справа не в гіпотетичній іранській загрозі, якої ніколи не було, а в спробі зруйнувати стратегічний баланс, змінити співвідношення сил на свою користь таким чином, щоб «не просто домінувати, а мати можливість диктувати свою волю всім – геополітичним конкурентам і союзникам».

Путін вважає, що це небезпечний сценарій розвитку подій, шкідливий для всіх, зокрема й США.