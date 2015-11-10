Путін присвоїв звання генерала армії своєму колишньому охоронцю

Указ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння Віктору Золотову звання генерала армії опубліковано на сайті Кремля у вівторок, в День співробітника органів внутрішніх справ, передає РБК.

Останній раз Путін підвищив у званні Золотова в 2006 році - тоді Золотову дали генерал-полковника.

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У травні 2014 року Путін призначив Золотова першим заступником міністра внутрішніх справ, головокомандувачем внутрішніх військ (ВВ) МВС.

До свого призначення в МВС Золотов тринадцять років відпрацював в Федеральної служби охорони РФ і керівником Служби безпеки президента РФ.