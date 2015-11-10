Таємниця, оповита мороком: У Кремлі не знають про дочок Путіна і спростовують дані Reuters

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«Я можу це спростувати», - сказав він. Агентство Reuters у своїй статті наводить заяву глави Газпромбанку Андрія Акімова, який нібито назвав Тихонову дочкою Путіна.

За словами Пєскова, прес-секретар вже бачив спростування Акімова, «який заявляє про те, що він абсолютно здивований цією інформацією Reuters, ніколи такого не говорив».

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«А що стосується дочок, хто є дочками Путіна, я вам сказати не можу, бо не маю такої інформації і не повинен мати, це не входить у мої службові обов'язки», - додав Пєсков.

В статті агентства Reuters повідомлялося, що глава Газпромбанку Андрій Акімов заявив, що керівник компанії «Иннопрактика» Катерина Тихонова є дочкою російського лідера Володимира Путіна.