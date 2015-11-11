РФ надолужує згаяне в гонці озброєнь - Путін

Про це повідомляє ТАСС.

«Ми не збираємося втягуватися в якусь гонку озброєнь. Тим більше когось наздоганяти або переганяти. Ми просто повинні надолужити згаяне на рубежі 1990-х - 2000-х років, коли Збройні сили, так і самі підприємства ОПК хронічно недофінансовані,» - заявив президент.

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За словами президента РФ, темпи реалізації держоборонзамовлення тримаються на хорошому рівні. «У 2015 році до військ надійшло на чверть більше нових і модернізованих зразків озброєння, ніж у 2014 році. Важливо, що надходить сучасне озброєння інтенсивно експлуатується», - заявив Путін.

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Крім того, президент заявив, що імпортозаміщення в оборонній галузі повинно позитивно позначитися і на цивільних галузях економіки.

Як повідомляв УНІАН, Путін пообіцяв розвивати "ударні системи, здатні долати будь-яку ПРО".