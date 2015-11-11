У Кремлі визнали, що у телеефір потрапили дані про секретну зброю РФ

Про це повідомляє РБК.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков в ході конференц-колла підтвердив журналістам, що Перший канал і НТВ показали 9 листопада кадри, на яких видно секретну концепцію і терміни розробки океанської багатоцільовий концепції «Статус-6».

«Дійсно, деякі секретні дані потрапили в об'єктив камери, тому вони згодом були видалені. Сподіваємося, що такого згодом не повториться», - повідомив прес-секретар президента.

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Пєсков уточнив, що йому поки невідомо про покарання кого-небудь за цей інцидент, але пообіцяв, що в Кремлі візьмуть превентивні заходи для того, щоб такі витоки більше не повторювалися.

Мова йде про телерепортажах «НТВ» і «Перший канал» 9 листопада з наради про розвиток військово-промислового комплексу за участю президента Володимира Путіна. У телесюжети (зараз видалено), потрапили кадри, де була знята концепція і терміни реалізації розробки системи «Статус-6», що помітили російські блогери.

Як видно з скріншоту, який з'явився в блогах, розробник системи - ВАТ «ЦКБ МТ «Рубін». Призначення системи - «ураження важливих об'єктів економіки противника в районі узбережжя і нанесення гарантованого неприйнятного збитку території країни шляхом створення зон великого радіоактивного зараження, непридатних для здійснення у цих зонах військової, господарсько-економічної та іншої діяльності протягом тривалого часу».

В якості ймовірних носіїв зображені дві АПЛ: будується атомний підводний човен спеціального призначення «Білгород» і будується субмарина спеціального призначення «Хабаровськ» проекту 09851.