Влада Білорусі не дозволила опозиції відзначити День незалежності 27 липня.

"Ми подали заявки на проведення демонстрацій у Мінську та інших містах, але дозволу не отримали. А від нелегальних заходів цього дня ми відмовилися. По-перше, на них не бояться приходити тільки активісти, по-друге, будуть арешти, а це дезорганізовуватиме всю нашу роботу", - повідомив в інтерв`ю "Газете" лідер об`єднаної білоруської опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ.

При цьому він підкреслив, що його товариші не мають наміру відмовлятися від вуличних методів боротьби, в чому "ЛУКАШЕНКО переконається вже цією осені".

Як відзначає видання, нерішучість опозиції можна пояснити репресивними діями властей стосовно до противників О.ЛУКАШЕНКА. Зокрема, 16 липня на 10 діб був заарештований керівник Об`єднаної громадянської партії Олександра ЛЕБЕДЬКО. А 26 липня стався інцидент з О.МІЛІНКЕВИЧЕМ і його дружиною та прес-секретарем. Їх затримали на дві години, але потім відпустили. "Це був захід психологічної дії, зокрема перед демонстраціями 27 липня", - вважає О.МІЛІНКЕВИЧ.

27 липня 1990 року Верховна Рада республіки прийняла Декларацію про суверенітет БРСР. За підсумками референдуму 1996 року головним святом у країні стало 3 липня - день звільнення Мінська від німецько-фашистських загарбників. Відтоді 27 липня противники О.ЛУКАШЕНКА щороку проводили акції протесту по всій Білорусі.