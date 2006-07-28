Влада Білорусі не дозволила опозиції відзначити День незалежності
Опозиція проте не відмовиться від вуличних методів боротьби
Влада Білорусі не дозволила опозиції відзначити День незалежності 27 липня.
"Ми подали заявки на проведення демонстрацій у Мінську та інших містах, але дозволу не отримали. А від нелегальних заходів цього дня ми відмовилися. По-перше, на них не бояться приходити тільки активісти, по-друге, будуть арешти, а це дезорганізовуватиме всю нашу роботу", - повідомив в інтерв`ю "Газете" лідер об`єднаної білоруської опозиції Олександр МІЛІНКЕВИЧ.
При цьому він підкреслив, що його товариші не мають наміру відмовлятися від вуличних методів боротьби, в чому "ЛУКАШЕНКО переконається вже цією осені".
Як відзначає видання, нерішучість опозиції можна пояснити репресивними діями властей стосовно до противників О.ЛУКАШЕНКА. Зокрема, 16 липня на 10 діб був заарештований керівник Об`єднаної громадянської партії Олександра ЛЕБЕДЬКО. А 26 липня стався інцидент з О.МІЛІНКЕВИЧЕМ і його дружиною та прес-секретарем. Їх затримали на дві години, але потім відпустили. "Це був захід психологічної дії, зокрема перед демонстраціями 27 липня", - вважає О.МІЛІНКЕВИЧ.
27 липня 1990 року Верховна Рада республіки прийняла Декларацію про суверенітет БРСР. За підсумками референдуму 1996 року головним святом у країні стало 3 липня - день звільнення Мінська від німецько-фашистських загарбників. Відтоді 27 липня противники О.ЛУКАШЕНКА щороку проводили акції протесту по всій Білорусі.