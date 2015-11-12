У МЗС РФ назвали головного "винуватця" мілітаризації Росії

Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Газета.Ru".

«Те, що робить Росія у сфері зміцнення своєї обороноздатності, багато в чому обумовлено діями США, включаючи вдосконалення американського ядерного потенціалу, розгортання глобальної системи ПРО з метою умовно стратегічного паритету і просування інфраструктури НАТО до російських кордонів», - сказала вона.

Захарова також додала, що заяви міністра оборони США Картера, який звинуватив Росію в «бряцкані зброєю і підрив світової стабільності», далекі від реальності.

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Як повідомляв УНІАН, США станом на 1 вересня 2015 року мали 762 розгорнутими міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР), балістичними ракетами на підводних човнах (БРПЧ) і важкими бомбардувальниками (ВБ).

Кількість таких же озброєнь у Росії становило 526. Такі дані наводить держдепартамент США за результатами обміну даними між Вашингтоном і Москвою про чисельність стратегічних наступальних озброєнь.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід хоче отримати "вирішальну військову перевагу" над Росією.