Винищувачі НАТО перехопили над Балтикою літак радіоелектронної розвідки РФ

Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили в небі над Балтійським морем літак радіоелектронної розвідки Росії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії. "Винищувачі повітряної поліції 13 листопада в міжнародному повітряному просторі неподалік від латвійського кордону перехопили літак Іл-20, що належить російським збройним силам", - йдеться у повідомленні оборонного відомства в Twitter. Читайте такожУ МЗС РФ назвали головного "винуватця" мілітаризації Росії Як повідомляв УНІАН, раніше винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили біля Латвії відразу 12 військових літаків Росії.

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