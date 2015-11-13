Винищувачі НАТО перехопили над Балтикою літак радіоелектронної розвідки РФ
17:38, 13 листопада 2015Світ
860 0
Винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили в небі над Балтійським морем літак радіоелектронної розвідки Росії.
Російський військовий літак Іл-20 перехопили над Балтикою / wikimedia.org
Про це повідомили Національні збройні сили Латвії.
"Винищувачі повітряної поліції 13 листопада в міжнародному повітряному просторі неподалік від латвійського кордону перехопили літак Іл-20, що належить російським збройним силам", - йдеться у повідомленні оборонного відомства в Twitter.
Читайте такожУ МЗС РФ назвали головного "винуватця" мілітаризації Росії
Як повідомляв УНІАН, раніше винищувачі повітряної поліції НАТО перехопили біля Латвії відразу 12 військових літаків Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter