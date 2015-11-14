Кілька ліній метро закриті в Парижі після терактів

Повідомляється про припинення руху на лініях 3, 5, 8, 9 і 11, які проходять через 10-й та 11-й округ, де відбувалися напади, повідомляє РИА Новости.

Увечері в п'ятницю невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів 10-го округу Парижа, а також в театрі Батаклан в 11-му окрузі. В даний час в театрі утримуються в заручниках близько 100 осіб. У той же час надходила інформація про те, що невідомі відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів, які оточили будівлю театру.