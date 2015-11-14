Три терористи продовжують утримувати заручників у театрі в Парижі

"За нашою інформацією, у будинку знаходяться три терориста. Один з нападників, четвертий, убитий поліцією. Вони відмовляються від переговорів", — повідомив кореспондент телеканалу, передає РИА Новости.

За даними його колеги, поліція попередила, що район навколо концертного залу може бути заміновано. У прямому ефірі телеканалу, який веде репортаж з місця подій, кілька хвилин тому були чутні постріли.