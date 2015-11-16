Французькі винищувачі розбомбили позиції ІДІЛ у Рацці

Французька влада заявила про масштабне бомбардування позицій ІДІЛ у сирійському місті Ракка. Про це повідомляє CNN, посилаючись на прес-секретаря міністра оборони Франції Мікаеля Сорі.

Читайте такожРозвідка Іраку за день до терактів попереджала Францію про підготовку нападів - ЗМІ

Авіаудари були спрямовані на Ракку, яку ІДІЛ вважає своєю "столицею". Під бомбардування потрапив командний центр угруповання, тренувальний табір, ректрутинговий пункт і база з амуніцією бойовиків.

Повідомляється, що літаки випустили 20 снарядів, а всі цілі – знищені.

Зазначимо, французькі авіаудари відбулися через два дні після того, як у Парижі трапилася серія кривавих терактів, внаслідок яких загинули 132 людини. Як відомо, відповідальність за них взяла на себе "Ісламська держава".