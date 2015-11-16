У Болгарії попереджають про початок гібридної кампанії РФ на Балканах

Росія має намір розгорнути гібридну війну на Балканах, щоб дестабілізувати ситуацію в усій Європі. Про це заявив президент Болгарії Розен Плевнелієв, передає The Indepenent.

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Плевнелієв закликав інституції НАТО і ЄС посилити боротьбу з російською агресією.

"Найефективніший шлях до дестабілізації Європи – через Балкани, саме на цьому зосередився зараз Путін", - підкреслив президент Болгарії.

За його словами, Москва проводить надзвичайно агресивні кібератаки на сайти болгарських держустанов, а також усе активніше "обмацує" болгарський повітряний простір. Це почалося з моменту анексії Криму, але зараз дії РФ активізувалися.

"Починаючи з 25 жовтня сайти міністерств і болгарського уряду, а також центрвиборчкому піддаються безпрецедентним атакам", - підкреслює президент.

"У світі лише кілька країн схильні і здатні на такі методи боротьби", - додав президент, коментуючи роль РФ у цих подіях.

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Також Плевнелієв розповів про регулярні порушення російськими літаками "зони безпеки" над Чорним морем: "З моменту анексії Криму ми зафіксували більше 10 порушень".