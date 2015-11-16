Кримінальні справи або "відрядження" на Донбас: розвідка розповіла, хто прийшов на зміну "ввічливим людям" із РФ

Про це повідомили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В ГУР відзначають, що військовослужбовці ЗС РФ добровільно відмовляються брати участь у збройному конфлікті на Донбасі.

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"Російське командування здійснює заходи щодо примусового набору особового складу на посади молодших командирів з числа військовослужбовців, які вчинили правопорушення. Їх ставлять перед вибором: кримінальна відповідальність або "відрядження" в Україну. Після прибуття таких командирів на тимчасово окупованих територіях нашої країни фіксуються порушення військової дисципліни, громадського порядку, неповагу до підлеглих і важкі конфліктні ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше укаинская розвідка повідомила, що Росія купує у Туреччині старі судна для морських перевезень в Сирію.