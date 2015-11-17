Розміщення Росією військових баз на території Білорусі становить загрозу для Польщі – експерт

Таку думку на прес-конференції в УНІАН на тему: «Білоруський виклик у європейській й українській зовнішній політиці» з участю експертів Білорусі, України, Словаччини висловив директор словацького Інституту суспільних проблем Григорій Мєсєжніков.

«Я думаю, що для Польщі, природно, це становить конкретну загрозу, якщо будуть розміщені війська або військова техніка Росії на території Білорусі. Звичайно, це певним чином змінює баланс сил», - сказав він.

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«Східні країни (ЄС), такі як Польща, Словаччина, вони прекрасно усвідомлюють всі загрози, які виходять від Росії. Поляки, наприклад, розглядають навіть такий варіант, як використання території Білорусі для агресії проти них», - зазначив експерт «Майдану закордонних справ» Олег Білоколос.

Головний редактор провідного білоруського незалежного сайту «Хартія 97» Наталія Радіна зазначила, що якщо це буде необхідно президентові РФ Володимиру Путіну, то цілком реально, що на території Білорусі буде розміщено і ракетні комплекси, і авіабази, «оскільки сьогодні Білорусь – це фактично військовий плацдарм Росії, територія, підконтрольна Путіну».

За її словами, попри призупинення санкцій щодо Білорусі з боку Євросоюзу, «Лукашенко залишається абсолютно залежним від Росії диктатором».

«Зняття санкцій з Лукашенка означає для нього карт-бланш для подальших внутрішніх репресій у країні», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко заявив, що розташування військової бази РФ на території Білорусі не потрібне.

«Нам не треба база сьогодні. Тим більше військово-повітряні сили», - сказав він.