Лукашенко заявив, що нічого не знає про будівництво російської авіабази в Білорусі

19:07, 06 жовтня 2015
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко спростовує інформацію про будівництво російської авіабази на території країни.

REUTERS

Про це він заявив сьогодні, 6 жовтня, повідомляє БЕЛТА.

"Я нічого про це не знаю (про розміщення російської авіабази на території Білорусі - УНІАН). Людина, яка повина приймати це рішення, - я про це нічого не знаю", - зазначив глава білоруської держави.

"Нам не треба база сьогодні. Тим більше військово-повітряні сили. Нам потрібне деяке озброєння. Про що я публічно теж говорив Путіну і раніше Медведєву", - додав білоруський лідер.

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За його словами, Білорусі потрібні літаки, а не бази.

"У нас прекрасні льотчики, у нас хороша школа військових льотчиків, цивільних. І навіщо мені створювати базу? - зазначив Лукашенко. - Навіщо мені сьогодні завозити сюди літаки і льотчиків інших держав? А що будуть наші робити?".

Крім цього, Лукашенко зазначив, що "його дивує і навіть в якійсь мірі обурює і ображає, навіщо це було росіянам сьогодні вкидати в засоби масової інформації".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін підписав розпорядження про створення авіабази РФ на території Білорусі.

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