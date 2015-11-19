У Сирії вбито 160 терористів "Ісламської держави" з російським громадянством - МЗС РФ
14:42, 19 листопада 2015Світ
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У Сирії вбито 160 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які мають громадянство Росії.
REUTERS
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ з протидії тероризму Олег Сиромолотов, повідомляє ТАСС.
"На даний момент під прапорами ІД воюють понад 25 тисяч іноземних терористів-бойовиків, у тому числі з арабських країн, Європи, Росії і СНД", - сказав Сиромолотов.
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За його словами, з Росії в Сирію виїхало 2719 російських громадян, 160 з них вже знищено, 73 повернулися і засуджені, ще 36 арештовані.
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