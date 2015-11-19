У Сирії вбито 160 терористів "Ісламської держави" з російським громадянством - МЗС РФ

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ з протидії тероризму Олег Сиромолотов, повідомляє ТАСС.

"На даний момент під прапорами ІД воюють понад 25 тисяч іноземних терористів-бойовиків, у тому числі з арабських країн, Європи, Росії і СНД", - сказав Сиромолотов.

Читайте такожПутін заявив, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД

За його словами, з Росії в Сирію виїхало 2719 російських громадян, 160 з них вже знищено, 73 повернулися і засуджені, ще 36 арештовані.