ІД "дуже серйозно" працює над створенням нервово-паралітичного газу - ЗМІ

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) "дуже серйозно" працює над створенням хімічної зброї, за допомогою якого можна буде атакувати будь-яке місто на планеті, повідомляє DT.ua з посиланням на Sky News.

Багато експертів вважають, що на даний момент ІД створила спеціальний підрозділ для розробки більш досконалої хімічної зброї, а також ісламісти змогли залучити до цього вчених зі всього світу.

Колишній командир британського полку хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної захисту Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що ІД може застосувати для терактів в Європі сибірську виразку і рицин. Однак, за його словами, ІД не здатне виробляти хімічну або біологічну зброю за межами Іраку і Сирії.

Голова комітету іракського парламенту безпеки і оборони Хакім аль-Замілі вважає, що на ІД працюють експерти в області хімічної зброї, які раніше працювали на Саддама Хуссейна.

"ІД дуже серйозно працює над створенням хімічної зброї, зокрема, нервово-паралітичного газу", - сказав Хакім аль-Замили. Ще один представник іракської розвідки повідомили, що ІД вже приступив до досліджень і експериментів в області хімічної зброї.

На початку листопада експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) визначили, що терористичне угруповання "Ісламська держава" використовувала гірчичний газ (іприт) в боях з повстанськими угрупованнями в Сирії.

18 липня бійці курдського ополчення (YPG) і група моніторингу сирійського конфлікту заявили, що терористи ІДІЛ в кінці червня використовували отруйний газ при атаці на північно-східну територію Сирії, яка контролюється курдами.

На початку червня міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп заявила, що терористична організація ІДІЛ набирає висококваліфікованих фахівців для виробництва хімічної зброї, і вже застосовує хлор в Іраку.