У Малі миротворці ООН заявляють про щонайменше 27 загиблих у захопленому готелі
19:00, 20 листопада 2015Світ
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У столиці Малі місті Бамако звільнено усіх заручників із захопленого готелю Radisson Blue, але миротворці Організації Об'єднаних Націй заявляють, що бачили щонайменше 27 тіл загиблих.
REUTERS
Інформація про близько 27 тіл наразі є попередньою. Пошуки у готелі тривають і надалі, повідомляє Reuters з посиланням на посадовців з ООН.
Миротворці повідомили, що вони бачили 12 тіл у підвалі готелю та 15 - на другому поверсі готелю.
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Водночас представник влади Малі в ефірі французького телеканалу BFMTV повідомив, що усі заручники, які залишались у готелі, зараз у безпеці за межами готелю. У цьому зв'язку повідомляється, що під час облоги готелю загинуло щонайменше 3 осіб. Звільнені заручники знаходяться під захистом місцевої влади.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столиці Малі бойовики захопили 170 заручників у готелі.
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