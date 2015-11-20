У Малі миротворці ООН заявляють про щонайменше 27 загиблих у захопленому готелі

Інформація про близько 27 тіл наразі є попередньою. Пошуки у готелі тривають і надалі, повідомляє Reuters з посиланням на посадовців з ООН.

Миротворці повідомили, що вони бачили 12 тіл у підвалі готелю та 15 - на другому поверсі готелю.

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Водночас представник влади Малі в ефірі французького телеканалу BFMTV повідомив, що усі заручники, які залишались у готелі, зараз у безпеці за межами готелю. У цьому зв'язку повідомляється, що під час облоги готелю загинуло щонайменше 3 осіб. Звільнені заручники знаходяться під захистом місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столиці Малі бойовики захопили 170 заручників у готелі.