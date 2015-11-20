У Франції поліція упізнала шостого терориста, причетного до паризьких атак

Про це заявив паризький прокурор, передає ТСН із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, терорист підірвався на стадіоні "Стад де Франс". Зазначається, що він прибув до Франції з Греції у жовтні. При цьому його ім'я не розкривається.

Таким чином, поліції Франції вдалося ідентифікувати шістьох терористів з восьми. Один з бойовиків – 26-річний Салах Абдеслам – досі перебуває розшуку.

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У ході рейду 18 листопада французькі поліцейські вбили організатора серії терактів Абдельхаміда Абауда. Раніше він був причетний до організації чотирьох терактів, яким владі Франції вдалося запобігти.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок всіх атак загинули 130 осіб, близько 300 отримали поранення.