Ймовірний організатор терактів у Парижі планував ще чотири атаки

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казнєв у четвер уточнив, що з весни цього року спецслужби запобігли на території країни шести терактам, передає Бі-бі-сі.

За словами міністра, Абауд був причетний до організації чотирьох з них.

У четвер французька влада підтвердила, що Абауд, оголошений у міжнародний розшук, загинув під час штурму спецназом будівлі в Сен-Дені вранці в середу. Його тіло впізнали за відбитками пальців.

Водночас другий ймовірний учасник паризьких атак, Салах Абдесалам, досі перебуває в бігах. Встановити його місцеперебування не вдалося. Слідчі не відкидають, що він втік з країни.

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Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".

Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. Унаслідок усіх атак загинули 129 осіб, близько 300 отримали поранення.