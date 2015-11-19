Ймовірного організатора терактів у Парижі вбили під час антитерористичного рейду

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на телеканал BFM.

Варто зазначити, що Абауд був убитий під час рейду у передмісті Сан-Дені 18 листопада.

Тоді загинули дві людини (смертниця підірвалася, а одного з ісламістів застрелив снайпер на світанку в середу).

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Водночас після рейду прокурор Парижа Франсуа Молен вчора сказав, що інформації про загибель Абауда або про його затримання немає.

Абдельхамід Абауд - другий підозрюваний в організації серії терактів у Парижі 13 листопада. Він є громадянином Бельгії і проживав в районі Моленбек, як і Салах Абдеслам, який також розшукується поліцією за підозрою в організації терактів.