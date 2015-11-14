Очевидці розповіли про жінку-терористку в паризькому концертному залі Bataclan

Про це, як пише Лента.ру, повідомляє Europe 1 з посиланням на очевидців.

Глядачі бачили, як увечері в п'ятницю, 13 листопада, під час концерту в зал увійшли три людини. Однією з них виявилася жінка без зброї.

Двоє бойовики здійснили самопідрив, третього учасника нападу поліція ліквідувала. За деякими даними, захоплення заручників здійснили чотири людини.

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Після звільнення заручників поліція виявила на місці три автомати Калашникова.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 13 на 14 листопада в Парижі відбулася серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.



