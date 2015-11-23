У Новому Орлеані двоє невідомих відкрили вогонь по натовпу, поранено 16 осіб

Інцидент стався в парку Bunny Friend, пише Лента.ру з посиланням на телеканал WWLTV.

Згідно з повідомленням, на майданчику, де знімалося музичне відео, зібралися близько 500 осіб. До цього неподалік проходив парад духового оркестру 9 Times Second Line Parade.

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За словами очевидців, з'явилися двоє озброєних людей і почали стріляти в натовп.

Постраждалі були доставлені в медичні установи. Зокрема, 10 осіб госпіталізовано в медцентр університету.