Біля берегів Шотландії за допомогою авіації і флоту ведеться пошук російського підводного човна - The Telegraph
Біля британських берегів ведеться пошук російської підводного човна, який, як стверджують військові, було виявлено на північ від Шотландії.
Через відсутність в строю літаків, призначених для полювання за підводними човнами, британці звернулися до французьких союзників, пише Лента.ру з посиланням на The Telegraph. Повідомляється, що операція триває вже 10 днів.
На пошуки були спрямовані фрегат королівських ВМС "Сазерленд" і протичовнова субмарина. Військові припускають, що російський човен стежить за підводним ракетоносцем "Трайдент".
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Пошуки підводного човна активізувалися в минулі вихідні. Офіційно у військовому відомстві Великобританії інформацію про російський підводний човен не підтверджують, обмежившись коментарем про залучення літаків союзників на допомогу флоту.