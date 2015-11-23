Біля берегів Шотландії за допомогою авіації і флоту ведеться пошук російського підводного човна - The Telegraph

Через відсутність в строю літаків, призначених для полювання за підводними човнами, британці звернулися до французьких союзників, пише Лента.ру з посиланням на The Telegraph. Повідомляється, що операція триває вже 10 днів.

На пошуки були спрямовані фрегат королівських ВМС "Сазерленд" і протичовнова субмарина. Військові припускають, що російський човен стежить за підводним ракетоносцем "Трайдент".

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Пошуки підводного човна активізувалися в минулі вихідні. Офіційно у військовому відомстві Великобританії інформацію про російський підводний човен не підтверджують, обмежившись коментарем про залучення літаків союзників на допомогу флоту.