Південна Корея почала артилерійські навчання біля спірного кордону з КНДР у Жовтому морі

Як передало інформаційне агентство Ренхап, у навчаннях задіяні самохідні гаубиці До-9.

Такі ж навчання рівно п'ять років тому привели до артобстрілу з боку КНДР острова Йонпхендо, в результаті чого загинули двоє південнокорейських військовослужбовців і ще 17 отримали поранення, пише РИА Новости.

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За твердженням Південної Кореї, північні корейці випустили близько сотні снарядів по їхній базі. Генштаб Корейської народної армії виступив з власною версією подій, звинувативши в "провокації" південців і заявивши, що "незважаючи на попередження", Південна Корея вела вогонь в напрямку водного простору КНДР.

В районі Жовтого моря між двома корейськими державами немає згоди щодо розділу, на відміну від військово-демаркаційної лінії на суші. Під час підписання угоди про перемир'я під час війни 1950-1953 років до моря "не дійшли руки", і морська межа потім була проведена в односторонньому порядку США, які воювали в Кореї під прапором ООН. Північна Корея цю межу не визнає і дотримується власної лінії, яка не визнається в Південній Кореї. В результаті цей район опинився на довгі роки найнебезпечнішим у водах у Корейського півострова.