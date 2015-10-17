США і Південна Корея вимагають від КНДР забути про свої ядерні амбіції

У п'ятницю, 16 жовтня, президент США Барак Обама та президент Південної Кореї Пак Кін Хе звернулися до керівництва КНДР з вимогою відмовитися від ядерних амбіцій. Лідери США і Південної Кореї заявили про свою готовність вести переговори з Північною Кореєю, якщо Пхеньян продемонструє, що всерйоз має намір відмовитися від створення ядерної зброї, повідомляє ZN.ua.

"Наші країни ніколи не погодяться на те, щоб Північна Корея стала країною, яка має ядерну зброю. Ми продовжуватимемо наполягати на тому, що Пхеньян повинен виконати всі свої зобов'язання щодо повної та підтвердженої денуклеаризації півострова на мирній основі...Як продемонструвала моя адміністрація у відносинах з Іраном та Кубою, ми також готові до діалогу з країнами, з якими у нас вже давно доволі складні відносини. Але Пхеньяну потрібно зрозуміти, що в гонитві за ядерною зброєю він не досягне економічного розвитку", – сказав Обама.

Також президенти США та Південної Кореї підкреслили, що мають намір перешкодити "північнокорейським ракетно-ядерним програмам та іншим провокаціям".

Вашингтон і Сеул заявили про намір забезпечити більш тісну координацію з Китаєм та іншими державами, щоб переконати Північну Корею "якомога скоріше погодитися на "змістовні переговори, що заслуговують на довіру".

У вересні Північна Корея заявила про готовність використовувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів та інших "ворогів", якщо вони й надалі будуть дотримуватися "своєї безрозсудної ворожої політики" стосовно режиму Кім Чен Ина.

"Войовнича" риторика КНДР прозвучала лише за три тижні після того, як Північна і Південна Корея досягли угоди, яка зменшила напруженість у регіоні. Приводом для найсерйознішого протягом останніх кількох років загострення стали широкомасштабні військові навчання США та Південної Кореї у відповідь на інцидент з підривом трьох солдатів Сеула на мінах, які були встановлені КНДР в демілітаризованій зоні. Однак у Пхеньяні їх назвали "проголошенням війни".

Після різкого загострення ситуації обидві сторони наказали привести війська до повної бойової готовності. 24 серпня Південна Корея та КНДР уклали угоду по деескалації ситуації на кордоні.