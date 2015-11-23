Ще одна країна заявила про готовність приєднатися до авіаударів по ІДІЛ у Сирії
13:28, 23 листопада 2015Світ
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Бельгія може приєднатися до авіаударів міжнародної коаліції по об'єктах ІДІЛ у Сирії.
REUTERS
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Ян Ямбон в інтерв'ю RTL, передає "ЄвроПравда".
"Я знаю, що нещодавно Рада безпеки ООН схвалила резолюцію (щодо боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава" та іншими екстремістськими групами - Ред.)", - зазначив він.
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При цьому, відповідаючи на питання, чи приєднається Бельгія до авіаударів, він зазначив, що його країна не зачиняє двері для такої можливості, але "повинна робити це узгоджено з коаліцією".
Раніше УНІАН повідомляв, що Британія запропонувала Франції свою авіабазу на Кіпрі для ударів по ІДІЛ у Сирії.
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