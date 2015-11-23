Британія запропонувала Франції свою авіабазу на Кіпрі для ударів по ІДІЛ у Сирії

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Guardian.

Під час сьогоднішніх переговорів з Олландом у Парижі Девід Кемерон наголосив, що Великобританія підтримує наміри Франції посилити авіаудари по ІДІЛ у Сирії.

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Так, Кемерон повідомив про те, що Франція отримає можливість використовувати британську авіабазу на Кіпрі для того, щоб бомбити позиції "Ісламської держави" у Сирії.

Крім того, Кемерон зазначив, що, на його думку, Великобританія повинна приєднатися до Франції, США та інших країн у боротьбі проти ІДІЛ у Сирії.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон повідомив, що в найближчі 10 років на придбання і ремонт військової техніки буде направлено 178 млрд євро. Такі заходи були схвалені у зв'язку з терористичною загрозою, масштаби якої стали зрозумілі після терактів у Парижі.