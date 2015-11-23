Кемерон обіцяє представити в парламенті стратегію для боротьби з ІД вже на цьому тижні

Великобританія повинна разом із Францією та іншими партнерами здійснювати авіаудари по Сирії для перемоги над "Ісламською державою" (ІД).

Про це прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив під час зустрічі із президентом Франції Франсуа Олландом у Парижі в понеділок, 23 листопада, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство Reuters.

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"Пізніше на цьому тижні я викладу в парламенті нашу всеосяжну стратегію для боротьби з ІД", - заявив Кемерон на спільній прес-конференції з Олландом. Прем'єр Великобританії також додав, що він посилить обмін розвідданими з Францією та іншими європейськими партнерами.

Олланд, у свою чергу, заявив, що Париж та Лондон мають співпрацювати, щоб покінчити з загрозою від джихадистів ІД. "У нас є спільні зобов'язання", - підкреслив президент Франції. Також він анонсував посилення авіаударів по позиціях ІД в Сирії.