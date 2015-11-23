У Москві затримали активістів, які вивісили прапор України на висотці до річниці Майдану (фото)
Кілька активістів вивісили прапор України на будівельних лісах навколо будівлі висотки на Котельнічеській набережній. Акція була приурочена до річниці подій на Майдані, активістів затримала поліція.
Про це передає РБК.
Поліція затримала активістів руху «Єдність рівних», які вивісили прапор України на будівельних лісах навколо висотки на Котельнічеській набережній в Москві.
Акція була приурочена до Дня гідності і свободи.
Членів руху - Олексія Домінкова, Олександра Шарапова і ще одного учасника на ім'я Олександр - доставили в ОВД Таганський. Всього в акції брали участь п'ятеро активістів. Крім українських, на лісах вивісили прапори «Єдності рівних».
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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 р. український руфер Мустанг встановив на шпилі московської висотки український прапор і частково пофарбував зірку на будівлі в блакитний колір.
Поліція відкрила у зв'язку з цим фактом справу за статтею "вандалізм", яку пізніше перекваліфікувано на "хуліганство". У той же день були затримані четверо молодих людей.
12 вересня Таганський суд Москви прийняв рішення про заочний арешт Мустанга.