НАТО скликає екстрену нараду у зв'язку зі знищенням російського Су-24 на кордоні з Туреччиною

НАТО скликає позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, заявив представник альянсу повідомляє РИА Новости .

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"Засідання Північноатлантичної ради відбудеться о 17.00 (18.00 за Києвом) за запитом Туреччини", — сказав представник альянсу, відзначивши, що "ніяких заходів для преси на даний момент не передбачено".

Як повідомляв УНІАН, у НАТО заявили, що стежать за ситуацією навколо збитого російського бомбардувальника Су-24 на кордоні з Туреччиною.

Нагадаємо, російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".