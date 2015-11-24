НАТО відреагувало на збитий російський Су-24 на кордоні з Туреччиною

Про це йдеться в заяві Альянсу, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"НАТО стежить за ситуацією, і ми знаходимося в контакті з турецькою владою", — йдеться в заяві організації.

Читайте такожУ Путіна відреагували на збитий російський Су-24 на кордоні з Туреччиною

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".