НАТО відреагувало на збитий російський Су-24 на кордоні з Туреччиною
13:16, 24 листопада 2015Світ
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НАТО стежить за ситуацією навколо збитого російського бомбардувальника Су-24 на кордоні з Туреччиною.
REUTERS
Про це йдеться в заяві Альянсу, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.
"НАТО стежить за ситуацією, і ми знаходимося в контакті з турецькою владою", — йдеться в заяві організації.
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Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.
При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".
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