Таліби захопили 15 заручників після аварії гелікоптера на півночі Афганістану - ЗМІ
02:49, 25 листопада 2015Світ
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Бойовики угруповання «Талібан» в Афганістані захопили у заручники щонайменше 15 людей після аварії гелікоптера на півночі цієї країни.
Таліби захопили 15 заручників в Афганістані / twitter.com/pajhwok
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За інформацією місцевої влади, під час аварії, яка сталася у вівторок, 24 листопада, у провінції Фар’яб, загинули троє людей.
Представники афганської армії зазначають, що для перевезення військового персоналу вони замовили цивільний гвинтокрил.
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За повідомленнями джерел в афганській поліції, серед захоплених талібами людей є двоє іноземців.
Керівник поліції провінції Фар’яб Саїд Андарабі інформує, що причиною аварії гелікоптера стали технічні проблеми. За його словами, сили безпеки розпочали спецоперацію для звільнення заручників.
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