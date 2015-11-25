Таліби захопили 15 заручників після аварії гелікоптера на півночі Афганістану - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією місцевої влади, під час аварії, яка сталася у вівторок, 24 листопада, у провінції Фар’яб, загинули троє людей.

Представники афганської армії зазначають, що для перевезення військового персоналу вони замовили цивільний гвинтокрил.

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За повідомленнями джерел в афганській поліції, серед захоплених талібами людей є двоє іноземців.

Керівник поліції провінції Фар’яб Саїд Андарабі інформує, що причиною аварії гелікоптера стали технічні проблеми. За його словами, сили безпеки розпочали спецоперацію для звільнення заручників.