Атака на готель на Синаї: кількість жертв збільшилася до семи

Про це повідомляє Росбалт за інформацією офіційного єгипетського інформагентства МЕНА.

Серед загиблих четверо співробітників поліції, двоє єгипетських суддів, які проживали в готелі, і один перехожий — місцевий житель. Постраждали щонайменше 10 осіб.

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Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

Жертвами нападу в місті Ель-Аріш, який відбувся напередодні, стали два судових експерта-спостерігача, четверо поліцейських і один цивільний.

За заявою єгипетської армії, перший вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, який сидів за кермом автомобіля, слідом за цим спрацювала поясна бомба на іншому бойовику. Обидва смертники привели в дію вибухівку, коли поліцейські відкрили вогонь по нападниках.

Третій злочинець проник в готель зі зброєю в руках.