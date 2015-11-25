Атака на готель на Синаї: кількість жертв збільшилася до семи
Число загиблих в результаті підриву смертника в замінованій автомашині поруч з готелем у місті Ель-Аріш на півночі Синайського півострова зросло до семи осіб.
Про це повідомляє Росбалт за інформацією офіційного єгипетського інформагентства МЕНА.
Серед загиблих четверо співробітників поліції, двоє єгипетських суддів, які проживали в готелі, і один перехожий — місцевий житель. Постраждали щонайменше 10 осіб.
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Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.
Жертвами нападу в місті Ель-Аріш, який відбувся напередодні, стали два судових експерта-спостерігача, четверо поліцейських і один цивільний.
За заявою єгипетської армії, перший вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, який сидів за кермом автомобіля, слідом за цим спрацювала поясна бомба на іншому бойовику. Обидва смертники привели в дію вибухівку, коли поліцейські відкрили вогонь по нападниках.
Третій злочинець проник в готель зі зброєю в руках.