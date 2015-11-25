У Москві атакували посольство Туреччини: закидали камінням і пляшками (фото)

Унаслідок дій демонстрантів вибито шибки в кількох вікнах будівлі, передає Бі-бі-сі.

При цьому поліція не втручалася і не проводила затримань. Зараз демонстранти поступово розходяться.

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Зазначається, що у вікна летіли пляшки, і співробітники боялися пересуватися по коридорах.

У дипмісії також повідомляють, що через кинуте у вікна велике каміння і пляшки деякі співробітники отримали дрібні травми.

Нагадаємо, протести почалися після того, як російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 за порушення повітряного простору.