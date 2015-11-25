У Москві атакували посольство Туреччини: закидали камінням і пляшками (фото)
14:56, 25 листопада 2015Світ
0 0
Кілька сотень людей взяли участь в акції протесту біля посольства Туреччини в Москві: будівлю закидали камінням, яйцями і банками з фарбою.
Унаслідок дій демонстрантів вибито шибки в кількох вікнах будівлі, передає Бі-бі-сі.
При цьому поліція не втручалася і не проводила затримань. Зараз демонстранти поступово розходяться.
Читайте такожПрезидент Туреччини заявив, що не хоче погіршення відносин з Росією
Зазначається, що у вікна летіли пляшки, і співробітники боялися пересуватися по коридорах.
У дипмісії також повідомляють, що через кинуте у вікна велике каміння і пляшки деякі співробітники отримали дрібні травми.
Нагадаємо, протести почалися після того, як російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецьким винищувачем F-16 за порушення повітряного простору.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter