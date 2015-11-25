Кремль буде постачати С-300 Ірану вже цього року

Про це заявляють російські чиновники, передає радіо "Свобода". За словами радника президента Росії Володимира Кожина кілька комплексів будуть доставлені іранській стороні цього року, а 2016 року постачання продовжиться. "Все залежить від можливостей нашої індустрії", – сказав Володимир Кожин.

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Нагадаємо, 9 листопада представники Росії та Ірану підписали контракт на постачання зенітних ракетних систем С-300.

У квітні цього року президент Росії Володимир Путін зняв ембарго на постачання Ірану зенітних ракетних систем С-300. Він пояснив це тим, що на даний момент спостерігається суттєвий прогрес у переговорах щодо іранської ядерної програми.

Ембарго Росії було запроваджено у вересні 2010 року у рамках указу про виконання резолюції Ради Безпеки ООН про обмеження постачань Ірану наступальних озброєнь.