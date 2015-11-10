ЗМІ оприлюднили подробиці угоди Росії та Ірану щодо поставок С-300

Як пише Комерсант, раніше дивізіони С-300ПМУ-2 призначалися для Сирії, але так і не були їй передані на прохання Ізраїлю.

Відзначається, що сума угоди становить близько $1 млрд. Комплекси будуть поставлені не раніше середини 2017 року.

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За даними видання, офіційний представник "Рособоронекспорту", спецекспортера російських озброєнь, від коментарів по іранському контракту відмовився.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов в Дубаї, де проходить авіасалон Dubai Airshow 2015, заявив, що РФ і Іран уклали контракт на поставки С-300.

При цьому він відмовився уточнити конкретну модель зенітних систем, що постачаються.