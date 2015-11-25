Військові США визнали удар по лікарні в Кундузі трагічною помилкою

Про це заявив командувач силами США в Афганістані генерал Джон Кемпбелл, передає Бі-бі-сі. В ході проведеного американськими військовими розслідування з'ясувалося, що екіпаж літака прийняв лікарню за захоплену талібами будівлю Національного директорату безпеки Афганістану. Як встановили слідчі, ні екіпаж, що проводив бомбардування літака, ні командир, який схвалив її проведення, не знали, що удар буде завдано по цивільному об'єкту.

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Нагадаємо, в результаті авіаудару загинули щонайменше 30 осіб.

Крім того, лікарня "Лікарів без кордонів" не була позначена на картах ВПС США як цивільний об'єкт. Як говориться у звіті слідчих, "Лікарі без кордонів" передавили координати своєї лікарні військовим, але інформація не була своєчасно доведена до пілотів і офіцера, який схвалив авіаудар на землі.

За словами генерала Джона Кемпбелла, розслідування дійшло висновку, що помилки можна було уникнути. "Це була трагічна помилка", - резюмував він.

ВПС США здійснили авіаналіт на лікарню в Кундузі на початку жовтня. Літак обстрілював госпіталь приблизно півгодини.

"Лікарі без кордонів" вимагали провести незалежне міжнародне розслідування інциденту, який представник організації охарактеризував як військовий злочин. "Недостатньо покладатися на внутрішнє розслідування сторони, яка сама втягнута в конфлікт" - заявив генеральний директор організації Крістофер Стоукс.