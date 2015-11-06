"Лікарі без кордонів" опублікували звіт про авіаудар по лікарні в Кундузі

Організація стверджує, що крім бомбардування самої будівлі були обстріляні люди, які зуміли вибратися з лікарні і намагалися від неї втекти. Серед них були і співробітники "Лікарів без кордонів", передає Бі-бі-сі.

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За уточненими даними організації, в результаті авіаудару в госпіталі і його околицях загинули не менше 30 людей, у тому числі 13 лікарів. До цього повідомлялося про 22 загиблих. "Лікарі без кордонів" стверджують, що деякі пацієнти згоріли прямо на лікарняних ліжках.

Всього на момент початку бомбардування в лікарні перебували 105 пацієнтів і кілька десятків лікарів. "Лікарі без кордонів" надають допомогу всім сторонам конфлікту, в тому числі серед пацієнтів були близько 20 поранених членів радикального руху "Талібан".

В організації наполягають, що таліби, які лікувалися в госпіталі не мали при собі зброї, і, всупереч твердженням, які циркулювали в пресі, ніяких боїв на території лікарняного комплексу не велося.

"Лікарі без кордонів" в черговий раз підкреслили, що після початку обстрілу госпіталю зв'язалися з місцевим командуванням американського контингенту і попросили припинити авіаудари, однак військові це прохання проігнорували.

У звіті наголошується, що представникам організації так і не вдалося зрозуміти причину, з якої госпіталь піддався бомбардуванню.

Американська сторона, коментуючи зміст звіту, пообіцяла, що візьме до уваги висновки представників організації і зацікавлена у тісній співпраці з ними в ході розслідування інциденту.

Американська авіація завдала ударів по госпіталю "Лікарів без кордонів" в Кундузі 3 жовтня. Генерал Джон Кемпбелл, командувач силами США в Афганістані, назвав те, що сталося результатом непорозуміння. За його словами, бомбардування було проведене на прохання афганських військових, які повідомили про обстріл з боку талібів і запросили підтримку з повітря, помилково повідомивши координати лікарні. Генерал виключив можливість навмисного обстрілу.