Der Spiegel: у наземних операціях в Сирії загинули два російських солдати

Про це повідомляє Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

За інформацією видання, в ході бойових дій в Сирії загинуло щонайменше двоє російських солдатів.

Der Spiegel стверджує, що два бійця 22-ї бригади спеціального призначення Головного розвідуправління РФ, що брали участь в сирійському конфлікті, були поховані 12 листопада в Ростові-на-Дону. Видання зазначає, що російські ЗМІ навіть не згадали про те, що трапилося.

Читайте такожФранція, Росія і Сирія підтримали ідею створення наземної коаліції проти ІДІЛ

Німецький журнал повідомив також, що, крім авіаударів військово-космічних військ, російська сторона займається транспортуванням сирійських солдат на літаках Іл та вертольотах Мі-24. Крім того, за даними журналістів, Росія надала Сирії 152-мм гаубиці "Мста-Б", які є в арсеналі 120-ї артилерійської бригади з Сибіру.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські військовослужбовці були помічені за межами авіабаз військово-космічних сил РФ на території Сирії в районах проведення наземних операцій.