"Паризькі" терористи використовували зброю із Словаччини - ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на видання The Wall Street Journal.

"Бойовики не купували безпосередньо зброю в Словаччині, але вони отримали її через посередників у Бельгії", - повідомив один із офіцерів поліції Франції.

За його словами, зброя словацького виробництва також застосовувалася терористами для нападу на редакцію журналу Charlie Hebdo у січні поточного року.

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Повідомляється, що протягом довго часу збройне законодавство Словаччини було не таким жорстким, як в інших країнах Євросоюзу. Зокрема, зброю, яка не придатна для стрільби бойовими патронами, раніше міг придбати фактично будь-який бажаючий, якому виповнилося 18 років. За словами експертів, цю зброю було нескладно переробити в бойову.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористи, які вчинили напади в Парижі 13 листопада цього року, замовили автомати по інтернету з Німеччини. За даними ЗМІ, за тиждень до нападу терористи замовили чотири автомата у 34-річного продавця на ім'я Саша В. з федеральної землі Баден-Вюртемберг.