У Стамбулі поліція застосувала водомет проти демонстрантів (фото)

На площі Таксим в центрі Стамбула зібралися близько двох тисяч людей. Як розповів агентству Reuters один з очевидців, поліція застосувала проти них водомет і сльозогінний газ, пише Медуза.

Тахир Ельчи був застрелений невідомими злочинцями на вулиці, коли виступав перед журналістами. В результаті нападу також загинув співробітник поліції.

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Турецьке державне агентство Anadolu повідомило, що за нападом може стояти Робоча партія Курдистану, яка визнана в Туреччині терористичної і заборонена.

Тахір Ельчи в жовтні був затриманий поліцією за звинуваченням у пропаганді тероризму. Його відпустили на свободу до суду. Звинувачення адвоката були пред'явлені після його інтерв'ю, в якому він заявив, що Робоча партія Курдистану не є терористичною організацією. Він назвав її «збройним політичним рухом з політичними вимогами».