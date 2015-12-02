"Лялька, якою керує Вашингтон": У РФ відреагували на пропозицію Чорногорії вступити в НАТО

Про це повідомляє РИА «Новости».

«З точки зору колективної безпеки в Європі, з точки зору об'єднання перед обличчям нових викликів і загроз будь-яке розширення НАТО - це не крок вперед, а крок назад», - заявив голова комітету ради федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

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За словами заступника голови комітету Держдуми з оборони Андрія Красова, НАТО хоче зробити Чорногорію «лялькою, керованою Вашингтоном».

Заступник голови думського комітету з міжнародних справ Леонід Калашников підкреслив, що відносини Росії та Чорногорії будуть розвиватися «дещо по іншій траєкторії» через «не дуже дружню політику щодо Росії».

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У свою чергу глава комітету Ради Федерації з оборони Віктор Озеров заявив, що Росія має намір відмовитися від програм військово-технічного співробітництва з Чорногорією через її вступу в НАТО.

«Чорногорія повинна віддавати звіт у тому, що у зв'язку з її вступом до НАТО багато програм, які вони раніше реалізовували з Росією, в тому числі з військово-технічного співробітництва, будуть неможливі», - заявив Озеров.

Раніше міністри закордонних справ країн НАТО схвалили запрошення Чорногорії до лав альянсу. Через 1,5 року країна може стати 29-м членом НАТО.